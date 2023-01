Cristiano Ronaldo como símbolo da modernização da Arábia Saudita

Contratação milionária de CR7 pode servir para o príncipe Mohammed Bin Salman mostrar ao mundo que, em Riade, o regime mudou.

Cabeças cortadas a golpes de espada por apostasia ou "terrorismo", mãos e pés decepados por roubo ou "bruxaria", chicotadas infligidas em público a adúlteros, "confissões" obtidas sob tortura, espancamentos e eletrochoques nas celas, prisioneiros sem direito a advogado, mulheres dependentes de um "guardião" masculino para viajar ou estudar, homossexualidade criminalizada, um quarto das crianças vítimas de abusos sexuais, permissão de casamentos infantis, proibição de consumo de álcool ou de exibição de obras de arte "indecentes" – é esta a imagem habitual da Arábia Saudita, onde esteve sempre no poder a monarquia absoluta da Casa Saud. E, desde a fundação do reino, em 1932, nunca houve eleições nacionais (não são permitidos partidos).Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã