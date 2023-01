Livro de Harry provoca indignação no povo britânico

‘Spare - Na Sombra’ (Objectiva, já vai na segunda edição em Portugal) chegou às livrarias esta semana e continua a dividir opiniões. Por um lado, há quem elogie o príncipe Harry pela coragem de revelar segredos sórdidos da realeza britânica e mostrar a sua versão dos factos tantas vezes distorcidos pela imprensa sensacionalista. Por outro, há quem o acuse de trair a família e expor assuntos privados apenas para patrocinar a sua vida de luxo nos Estados Unidos. Uma coisa é certa. Depois disto, a sua reconciliação com o pai, Carlos III, e o irmão, William, parece cada vez mais improvável. E mesmo que estes o perdoem, o mesmo não acontecerá com o povo britânico.Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã.