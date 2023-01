Monogamia em crise no palco do Teatro Villaret

Foi um filme argentino, depois um filme brasileiro e tem conhecido inúmeras versões teatrais no Mundo inteiro. Agora, é a vez do público português ver, no palco do Villaret, Lisboa, ‘Dois+Dois’, a peça com que o encenador Miguel Thiré diz querer fazer “a gente rir e pensar” sobre o fim da monogamia. Ou não. Em cena, dá-se o encontro de um casal conservador com outro, “mais ousado, e que anda a experimentar novos formatos de relação”.“O casal mais conservador sente-se tentado a experimentar”, adianta Thiré, que garante que “o espetáculo não aborda este tema de forma leviana”, mas antes “com frontalidade e coragem”. No palco estão Jessica Athayde, José Mata, Ana Cloe e Miguel Raposo, quatro caras conhecidas em quem o encenador diz ter encontrado “intérpretes disponíveis” e que “se entregaram ao trabalho de maneira honesta e autêntica”.