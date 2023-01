Condutor abalroa anbulância e foge em Braga

Bombeiros lançaram agora nas redes sociais para encontrar o responsável.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Braga que estava estacionada à porta do quartel, foi abalroada na madrugada deste domingo por um carro, cujo condutor se colocou em fuga. Os bombeiros lançaram agora nas redes sociais um apelo a quem possa ter testemunhado o acidente, numa tentativa de identificar e localizar o responsável.

"Esta madrugada, algum condutor bateu com um veículo na nossa ambulância de socorro, estacionada à porta do quartel e fugiu sem assumir os danos. Se alguém tiver alguma informação, é favor entrar em contacto connosco", escrevem os bombeiros na página oficial do Facebook.

Os bombeiros queixaram-se à PSP, que está a investigar.