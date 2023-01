Manifestantes e polícias feridos em protesto contra expansão de mina na Alemanha

Para a ampliação do complexo mineiro uma povoação deverá ser demolida.

Vários manifestantes e agentes da polícia ficaram feridos durante manifestações junto a Lutzerath contra a demolição da cidade para expandir uma mina, afirmaram as forças de segurança da Alemanha.

Segundo a agência noticiosa alemã DPA, as autoridades confirmaram no sábado a existência de feridos tanto entre os ativistas anti-carvão como entre as forças policiais, mas não especificaram nem o número de feridos nem a gravidade ou a causa dos ferimentos.

À margem de uma manifestação que reuniu vários milhares de pessoas -- 35 mil segundo os organizadores, 15 mil segundo a polícia --, centenas de militantes tentaram penetrar nas zonas proibidas da mina de lignite perto de Lutzerath, no oeste do país, uma povoação que deverá ser demolida para a ampliação do complexo mineiro.