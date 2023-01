População de Torres Novas junta-se nas buscas por Filipe Silva

Homem de 48 anos está desaparecido desde dia 30 de dezembro.

Filipe Amaro Moita Silva, de 48 anos, foi visto pela última vez pela manhã de 30 de dezembro em Alcorochel, na freguesia de Torres Novas, em Santarém.A população de Alcorochel juntou-se este domingo nas buscas por Filipe.Segundo conta a mulher, Filipe Silva não deu sinais que queria sair de casa. O homem sofria de um problema no joelho e por isso não podia percorrer grandes distâncias a pé. Estava de baixa médica há cerca de um ano.A família partilhou as fotografias de Filipe nas redes sociais na expectativa deste vir a ser encontrado o mais rápido possível. Apelou também à partilha para receberem mais informações sobre o paradeiro do homem.