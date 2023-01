IPMA coloca 10 distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo devido à neve

Distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar, a partir das 21h00 de segunda-feira, sob aviso de laranja devido ao vento.

Dez distritos do Norte e Centro vão estar sob aviso meteorológico amarelo na terça-feira devido à neve, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, que prevê o mesmo nível para este domingo e segunda-feira na Guarda e Castelo Branco.

A última informação atualizada do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca também, a partir da manhã de segunda-feira, em aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) os distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga devido à agitação marítima.

