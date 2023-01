Idoso de 95 anos encontrado inanimado no meio de vegetação em Idanha-a-Nova

Homem estava prostrado no chão, com evidentes sinais de hipotermia e bastante debilitado.

A GNR localizou um idoso de 95 anos que tinha sido dado como desaparecido em Zebreira, no concelho de Idanha-a-Nova.



O alerta foi dado por familiares e os militares acabaram por encontrar o homem numa zona de vegetação, esta quinta-feira.





O homem estava prostrado no chão, com evidentes sinais de hipotermia e bastante debilitado. Foi acionada assistência e o idoso foi transportado para o centro de saúde.Nas operações participaram ainda os Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova, bem como elementos da proteção civil, com o auxilio de cães pisteiros e de um drone.