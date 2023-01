Explosão em clube de tiros no Brasil faz quatros mortos

Uma pessoa ficou ainda gravemente ferida.

Uma explosão num clube de tiros em Manaus, no Brasil provocou quatro mortos e um ferido na manhã deste domingo.



Segundo a Globo, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas informou que as quatro pessoas mortas ficaram com os corpos carbonizados. Já o homem ferido teve 90% do seu corpo queimado.

O Instituto Médico Legal fez a remoção dos corpos das vítimas. O caso está a ser investigado pela Polícia Civil.

ATENÇÃO: Explosão em clube de tiros em Manaus deixa quatro mortos até o momento. pic.twitter.com/a2uVopEM53 — NOTÍCIAS (@ntsofc) January 15, 2023