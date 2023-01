Rapaz de dez anos acorda do coma quando estava a ser retirado do suporte de vida

Nicholas Tadros foi uma das vítimas de um acidente de helicóptero do Sea World na Austrália.

Um rapaz de dez anos acordou do coma quando os médicos o retiravam do suporte de vida. Segundo avança o jornal britânico Daily Mail, Nicholas Tadros agarrou a mão do pai no momento em que despertou.

A criança foi uma das vítimas da queda de um helicóptero do parque Sea World, na Austrália, a 2 de janeiro.





O acidente resultou de uma colisão com outra aeronave na Golden Coast, na Austrália. Nicholas foi o único sobrevivente. A mãe, o piloto do helicóptero e um casal britânico perderam a vida.Aquando do acidente, Nicholas foi retirado dos destroços em chamas. Pouco tempo depois, no hospital, descobriram que o rapaz tinha combustível de avião nos pulmões.Com um prognóstico de saúde reservado, a criança foi submetida esta terça-feira a cinco cirurgias.O pai de Nicholas agradeceu a todos aqueles que rezaram pelo filho e pediu ainda que continuassem a torcer pela sua recuperação, uma vez que "tem um longo e difícil caminho pela frente".As autoridades australianas prosseguem com a investigação para apurar as causas do acidente.