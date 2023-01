Professores protestam e fecham escolas do distrito de Lisboa

Dezenas de escolas deverão estar esta segunda-feira fechadas no distrito de Lisboa devido à greve convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof). Na semana em que o Ministério da Educação vai reunir com os sindicatos do setor, na quarta e sexta-feira, iniciam-se 18 dias de greve por distritos, que se juntam à greve por tempo indeterminado decretada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação – e que junta docentes e não docentes.Saiba mais no site do Correio da Manhã