Sondagem revela que maioria dos portugueses aplaude Marcelo por segurar o Governo

Recusa em dissolver Parlamento bem acolhida por dois terços dos inquiridos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez bem em apoiar a manutenção do Governo em funções, ao afastar do cenário político a dissolução do Parlamento, apesar das polémicas que têm afetado a imagem do executivo liderado por António Costa. A conclusão é extraída do barómetro de janeiro da Intercampus para o CM, CMTV e ‘Negócios’, em que dois terços dos inquiridos aplaudem o posicionamento do chefe de Estado.