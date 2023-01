“Somos uma equipa bipolar”, assume Rúben Amorim

Treinador do Sporting lamentou ainda que a sua equipa não "tenha levado os três pontos".

"Tentámos sempre ganhar o jogo. Perdemos duas vezes a vantagem, em lances que já tínhamos preparado. Mas os jogadores do Benfica são muito bons. A forma como segurámos o jogo quando sofremos e depois voltámos a atacar mostra que somos uma equipa bipolar", disse Rúben Amorim, na análise ao empate na Luz.