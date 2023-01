“Para mim não foi penálti”: Schmidt sobre grande penalidade assinalada ao Sporting

Treinador do Benfica reconhece que foi um jogo "muito bom" e com "muita intensidade.

"Para mim, não foi penálti. Acho que o árbitro tinha tomado uma decisão muito boa. Viu o lance no momento e não assinalou. Do meu ponto de vista, as instruções para o VAR são óbvias: se não for claro, não é preciso interferir. O árbitro demorou cinco minutos para reverter a decisão, e se precisou de cinco minutos é porque não foi claro", disse Roger Schmidt sobre a falta de António Silva sobre Paulinho que deu o segundo golo ao Sporting.Saiba mais no site do Correio da Manhã