Show de Galeno dá gás a Dragão

Brasileiro em grande na vitória que deixa os portistas a cinco pontos do líder Benfica.

Uma semana depois de um inesperado empate com o Casa Pia, o FC Porto regressa às vitórias com uma boa exibição e volta a aproximar-se do líder Benfica, que este domingo empatou no dérbi. Tudo isto graças a Galeno que bisou e assistiu na partida, ainda no primeiro tempo.Depois de ter sido o furacão na Taça de Portugal com o Arouca, Toni Martínez mereceu a confiança de Conceição no onze. Não foi matador no encontro, mas foi decisivo como assistente. Fez o passe perfeito para Galeno marcar o primeiro depois de uma boa jogada de combinação que teve ainda João Mário como interveniente.O Famalicão não se remeteu à defesa e tentou algo mais. Isso normalmente é fatal para os adversários quando vão ao Dragão. Galeno, ainda antes da meia hora, fez prova disso mesmo e bisou na recarga a um remate de Uribe na área famalicense. A partir daí, o FC Porto dominou como quis e mesmo sem carregar muito e chegou ao terceiro. Desta vez não foi Galeno a marcar, mas foi dele o passe simples que Otávio aproveitou no 3-0.A reentrada em jogo do FC Porto foi novamente incisiva. Golo de Taremi após cruzamento de Otávio.O Famalicão, sem nada a perder, subiu no terreno e aproveitou algumas desatenções defensivas do conjunto portista. Marcou por Rui Fonte, mas podia ter provocado mais algum dano ao conjunto portista.Galeno, sempre ele, ainda esteve perto do hat-trick, mas falhou em duas situações clamorosas à entrada para os últimos 15 minutos de jogo.Triunfo inquestionável e autoritário da equipa de Sérgio Conceição que fica agora a cinco pontos do líder Benfica. Segue-se, na próxima semana, a deslocação ao terreno do V. Guimarães para fechar as contas da primeira volta do campeonato.O FC Porto não deu quaisquer hipóteses ao Famalicão. Entrada demolidora dos portistas com Galeno em destaque. No sítio certo bisou e assistiu. Martínez, Otávio e Taremi ajudaram à goleada.A defesa do Famalicão revelou muitas fragilidades. Laterais permeáveis e centrais desposicionados. Os médios de cobertura também não estiveram em jogo. Foram quatro mas podiam ter sido mais.Arbitragem: Galeno por expulsarGaleno devia ter visto cartão vermelho quando viu apenas amarelo. Antes do intervalo não viu novo cartão amarelo, que seria o segundo. Bem ao anular os golos de Taremi (mão) e Pablo (fora de jogo).