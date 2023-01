Arsenal imparável dispara na frente em Inglaterra

Gunners vencem no terreno do Tottenham e têm agora oito pontos de vantagem para o City.

O Arsenal continua em grande na Liga inglesa. Este domingo venceu o dérbi londrino no terreno do Tottenham e aumentou para oito pontos a distância para o segundo classificado, o Manchester City.









Os gunners, com Fábio Vieira a sair do banco só nos descontos, ficaram em vantagem aos 14’ graças a um autogolo do guarda-redes Lloris após boa jogada da Saka. Numa primeira parte com várias ocasiões em ambas as balizas, Odegaard, num remate colocado de fora da área, fez o segundo para a equipa orientada por Mikel Arteta, que para a Liga inglesa não perde desde o início de setembro (derrota por 3-2 com o Manchester United).

Nos outros jogos do dia, destaque para a vitória (1-0) do Newcastle diante o Fulham (João Palhinha jogou os 90’), orientado por Marco Silva. Um triunfo que volta a colocar os magpies no terceiro lugar, a discutir o segundo com o City.





Já o Chelsea, sem o castigado João Félix (primeiro de três jogos de suspensão), regressou aos triunfos (1-0) em casa com o Crystal Palace. Os blues apresentaram o extremo Mudryk, que chegou do Shakhtar Donetsk em troca de 70 milhões de euros mais 30 por objetivos.