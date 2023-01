MP tem João Galamba e José Maria debaixo de olho

Ministro das Infraestruturas investigado por negócios do lítio e secretário de Estado do Mar visado no processo que investiga Câmara de Viana.

João Galamba, ministro das Infraestruturas, e José Maria Costa, secretário de Estado do Mar, são também alvos da investigação do Ministério Público (MP) em dois inquéritos autónomos.João Galamba é visado num inquérito que investiga os negócios do lítio, em Montalegre, e o megaprojeto do hidrogénio verde, em Sines, no período em que foi secretário de Estado da Energia. Galamba já considerou o "processo absurdo e vazio". A Procuradoria-Geral da República confirmou a existência do inquérito e referiu que não há arguidos.José Maria Costa será um dos principais visados no processo em que o MP investiga a Câmara de Viana do Castelo no período em que foi presidente da autarquia: entre 2009 e outubro de 2021. Em causa, estão suspeitas de violação da lei da contratação pública em ajustes diretos e concursos públicos. O governante já disse que está de "consciência tranquila".