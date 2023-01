Tempestade ‘Fien’ traz neve ao Alentejo

Temperaturas vão descer em todo o País. Serra da Estrela deve registar -5º C e Marvão fica com manto branco.

Uma massa de ar polar, denominada ‘Fien’, traz chuva, neve e frio a Portugal, já a partir desta segunda-feira. A meio da semana poderão ser alcançados -5º C na serra da Estrela. Para Lisboa, a previsão é de 7º C para a madrugada de quinta-feira. As temperaturas também vão descer no Porto (4º C), Coimbra (2º C) e Faro (6º C). A queda de neve coloca, esta segunda-feira, dez distritos do Norte e Centro do País sob aviso amarelo. Para quarta-feira há previsão de neve no Alentejo, em Marvão. A depressão ‘Fien’ coloca toda a costa em aviso laranja, com ondas que podem chegar aos 11 metros.