Idoso assistido por ambulância roubada acaba por morrer

Uma ambulância dos Bombeiros de Camarate foi furtada este domingo de manhã no Bairro de Angola, Loures, quando a equipa socorria um idoso de 80 anos com uma crise respiratória grave.O homem acabou levado ao Hospital de Santa Maria numa outra ambulância. Teve alta pela hora de almoço. No entanto, chegou a casa e, às 15h00, sofreu uma paragem cardiorrespiratória e morreu. O furto da ambulância não terá tido influência direta na morte - foi rapidamente substituída.

Suspeita-se que o roubo tenha sido realizado por cinco jovens. A viatura foi recuperada pelos bombeiros, nas Galinheiras, “abandonada na faixa de rodagem com luzes de emergência ligadas e portas aberta, felizmente sem qualquer tipo de dano”, explicou Luís Martins, comandante dos bombeiros.