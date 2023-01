Bombeiros Sapadores de Braga realizaram 328 operações de socorro a animais em 2022

Ações levaram à mobilização de 656 operacionais que procederam à recolha de cães e gatos.

Os Bombeiros Sapadores de Braga efetuaram, durante o ano passado, 328 operações de socorro com animais.

Estas ações decorreram no âmbito do projeto Socorro Animal, que inclui a recolha de cães e gatos errantes, feridos, doentes ou acidentados na via pública.





De acordo com comunicado da Câmara de Braga, estas diligências dos Sapadores obrigaram a percorrer cerca de 5510 quilómetros, em serviços que levaram ao empenhamento de 656 operacionais, com 413 horas de exercício de trabalho efetivo.

O vereador Altino Bessa indica que "tem havido um esforço da autarquia, quer por parte do Gabinete Médico Veterinário Municipal, quer dos bombeiros municipais, na defesa do bem-estar animal e da saúde pública", em articulação com entidades como a AGERE, a PSP, a GNR e associações de proteção animal.



Este serviço pode ser solicitado a qualquer hora, através de um número de telefone direto 253 278 488, dos Bombeiros Sapadores de Braga.