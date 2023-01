Chefe da máfia italiana detido pela polícia. Estava em fuga há 30 anos

Primeira-ministra de Itália reagiu à detenção e diz que Estado "nunca desiste diante da máfia".

Foi condenado a prisão perpétua pelos crimes de homicídio cometidos em 1992. Denaro enfrenta também uma sentença de prisão perpétua pelos ataques em Florença, Roma e Milão, que mataram 10 pessoas em 1993.

De acordo com a imprensa italiana, acredita-se que o detido esteja doente com cancro. Durante a noite as autoridades mobilizaram secretamente polícias para o prédio para proteger outros pacientes. De acordo com a ANSA, Denaro encontra-se a ter consultas naquele hospital há algum tempo.





A primeira-ministra de Itália já reagiu à detenção de Matteo Denaro caracterizando-a como "uma grande vitória para o Estado, que mostra que nunca desiste diante da máfia".











O chefe da máfia italiana Cosa Nostra mais procurado do país, Matteo Messina Denaro, foi detido pela polícia de Carabinieri num hospital privado, em Palermo, na Sícilia, Itália.Matteo Denaro, de 60 anos, esteve em fuga durante 30 anos, segundo noticiou a agência de notícias ANSA esta segunda-feira.