Neve encerra estradas no maciço central da serra da Estrela

Ainda não há previsão para a reabertura dos troços rodoviários que se encontram encerrados desde as 22h45 de domingo.

As estradas do maciço central da serra da Estrela estão encerradas ao trânsito desde as 22h45 de domingo devido à queda de neve, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela, a neve que caiu no domingo levou ao corte dos troços rodoviários números 11, 12 e 13, que fazem a ligação Piornos - Torre e Torre - Lagoa Comprida.

A mesma fonte referiu à Lusa que não há previsão para a reabertura dos troços do maciço central da serra da Estrela que estão encerrados à circulação automóvel.

Doze distritos de Portugal Continental estão esta segunda-feira sob aviso laranja devido ao vento e agitação marítima, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar, até quarta-feira, sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido à agitação marítima. Os distritos de Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja devido ao vento.

Além destes 12 distritos, outros três, Bragança, Viseu e Vila Real, vão estar sob aviso meteorológico amarelo entre esta segunda-feira e as 06h00 de quarta-feira.

O aviso amarelo do IPMA significa que a situação é de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto no laranja o risco é moderado e elevado, devendo a população seguir as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).