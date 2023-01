Dois feridos em colisão entre dois carros na EN106 em Penafiel

Vítimas ficaram feridas com ferimentos leves e foram transportadas para o Hospital de Penafiel.

Dois homens ficaram feridos numa colisão frontal entre dois veículos ligeiros, ao início da manhã, na EN106, em Termas de S. Vicente, Penafiel.

O alerta para o acidente foi dado às 07h10.



O socorro foi prestado por bombeiros das corporações de Cete e de Paço de Sousa, bem como pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.



As duas vítimas foram transportadas para o Hospital de Penafiel com ferimentos leves.