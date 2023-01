Jovens de 25 anos atropeladas numa passadeira em Matosinhos

Vítimas foram transportadas para o Hospital Pedro Hispano.

Duas mulheres, com cerca de 25 anos, ficaram feridas após terem sido atropeladas por um automóvel, numa passadeira, em Matosinhos, esta manhã.

O acidente, no cruzamento da rua Sousa Aroso com a rua Mouzinho de Albuquerque, ocorreu pelas 08h45. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Leixões e transportadas para o Hospital Pedro Hispano, com ferimentos leves.

A PSP esteve no local.