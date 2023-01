GNR de Braga detém 13 pessoas no fim-de-semana

Condução sob efeito de álcool foi causa de sete detenções.

A PSP de Braga deteve 13 pessoas durante o fim de semana, das quais sete por condução sob efeito de álcool.

De acordo com comunicado do Comando Distrital de Braga da PSP, estes sete detidos têm idades entre 25 e 60 anos, e acusaram taxas de alcoolemia entre 1,29 e 2,31 g/l. Foram ainda detidos dois homens e uma mulher por conduzirem sem carta.

Em crimes não relacionados com a fiscalização rodoviária, a PSP de Braga deteve um homem de 22 anos e uma mulher de 36 por se terem furtado a pagar vários artigos de uma loja do GuimarãeShopping, bem como um homem de 20 anos com 20 doses de haxixe, junto à Universidade do Minho.