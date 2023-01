Morreu a atriz italiana Gina Lollobrigida aos 95 anos

Conhecida como Lollo, foi uma das atrizes mais importantes de sua geração.

Morreu a atriz italiana Gina Lollobrigida, esta segunda-feira, aos 95 anos. Conhecida como Lollo, foi uma das atrizes mais importantes de sua geração.A informação foi divulgada pela agência de notícias italiana ANSA.Em setembro, a atriz esteve internada devido a uma fratura no fémur.A estrela do cinema italiano, cuja carreira começou em 1947, fez parte de mais de 60 filmes, no entanto foi a "" (A mulher mais bonita do mundo) que se tornou a sua obra cinematográfica de assinatura.Depois de se aposentar do cinema, a atriz enveredou por outras áreas nomeadamente a fotografia, a escultura, o fotojornalismo e a moda.