Incêndio deflagra em prédio e causa danos em três habitações em Olhão

Um incêndio provocou danos em três apartamentos num prédio em Olhão, na noite de domingo.O fogo terá começado na cozinha de uma das habitações e alastrou aos outros apartamentos através dos estendais da roupa.Os Bombeiros de Olhão combateram o fogo e evitaram que as chamas alastrassem para os restantes apartamentos.Apesar dos danos no edifício, não houve registo de feridos ou desalojados.A PSP está a investigar as causas do incêndio.