Marido da copiloto do avião que se despenhou no Nepal também morreu num acidente de aviação

Anju Khatiwada, a mulher de 44 anos que co-pilotava o avião que se despenhou este domingo no Nepal, poderá ser uma das 66 vítimas mortais do acidente. O marido Dipak Pokhrel, também ele piloto, morreu em 2006 num acidente de avião da mesma companhia aérea, a Yeti Airlines.Segundo o Daily Mail, Anju conseguiu pagar o curso de piloto com a indemnização que recebeu após a morte do marido e em 2010 juntou-se à companhia aérea do Nepal.

O corpo do pitoto Kamal K.C. já foi identificado, mas Anju permanece por encontrar. Pelo menos 66 pessoas morreram este domingo após a queda de um voo doméstico que se despenhou em Pokhara, no Nepal, disse um funcionário da autoridade aeronáutica à Reuters. Este é o pior acidente dos últimos 30 anos.Segundo a France 24, as autoridades garantem que há "alguns" sobreviventes. 15 pessoas com nacionalidade estrangeira viajavam no avião. Das 72 pessoas a bordo, sendo que 68 eram passageiros, cinco são cidadãos da Índia, quatro russos, dois coreanos, um australiano, um argentino, um irlandês e um francês, informou Sudrashan Bardaula, da Yeti Airlines.