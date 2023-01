Melhor oferta de eletricidade custa menos 3,60 euros face à regulada

Há nove ofertas comerciais mais baratas do que a tarifa do mercado regulado da eletricidade, segundo o simulador com consumos tipificados da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE). Ao contrário do gás natural, em que a tarifa administrativa é mais barata que a comercial, na eletricidade a diferença varia entre 3,60 euros, num casal sem filhos, e 11,32 euros num agregado com dois adultos e duas crianças.Saiba mais no site do Correio da Manhã