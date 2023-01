Rui Rio sai do "recato" para pedir justiça para a população de Miranda do Douro

Em causa estão as zonas das barragens vendidas pela EDP ao grupo francês Engie.

O ex-presidente do PSD, Rui Rio, abriu esta segunda-feira uma exceção ao "recato" político para ir a Miranda do Douro pedir justiça para as populações das zonas das barragens vendidas pela EDP ao grupo francês Engie.

Dois anos depois da transação de 2,2 milhões de euros, as populações ainda não receberam os impostos reclamados pelo negócio, o que levou esta segunda-feira a Assembleia Municipal de Miranda do Douro a convocar uma sessão extraordinária para lembrar a reivindicação e para a qual convidou políticos e personalidades envolvidas na defesa das reivindicações locais.

Rui Rio foi uma das vozes da questão levantada pelo movimento cívico Cultural da Terra de Miranda, e decidiu abrir "uma exceção ao recato" que determinou para ele próprio, depois de deixar a presidência do PSD, para ir a Miranda do Douro.