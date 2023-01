Beber café dá-lhe a volta à barriga? Especialistas explicam o porquê

Estudos mostram que beber café é mais eficaz a induzir movimentos intestinais do que beber água quente.





uma sonda sensorial no colón de 12 voluntários saudáveis. Segundo a CNN, estas pessoas consumiram café, descafeinado e água durante 10 horas e os resultados revelaram que o café foi 60% mais eficaz do que a água a estimular movimentos intestinais.

aumentou quatro minutos após terem bebido café.

Kyle Staller, diretor do Laboratório de Motilidade Gastrointestinal do Massachusetts General Hospital, o café, quando em contacto com "o revestimento do estômago, desencadeia ou um sistema nervoso ou uma resposta hormonal que faz com que o cólon se comece a contrair".



O especialista acrescenta que "as contrações do cólon movem as fezes lá alojadas em direção ao reto e voilá. Temos o impulso de um movimento intestinal".

São vários os testemunhos de pessoas que dizem que beber café lhes dá a volta à barriga, mas ainda há poucos estudos que revelem a razão destes movimentos intestinais. Alguns sugerem que a composição do café ou do descafeinado pode ser responsável pela súbita urgência em ir à casa de banho.Em 1998, investigadores colocaramNum outro estudo, os investigadores concluíram que a atividade intestinal dos voluntáriosSegundo explica