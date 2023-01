Alemanha pede que seja criado tribunal especial para julgar invasão russa da Ucrânia

Ministra dos Negócios Estrangeiros diz que é necessário "um tribunal que possa investigar a liderança russa e colocá-los em julgamento".

A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, apelou, esta segunda-feira, à criação de um tribunal internacional especial para julgar os líderes russos pela invasão da Ucrânia.

Segundo a agência Reuters, Baerbock disse, durante um discurso na Academia de Direito Internacional de Haia, que é necessário "um tribunal que possa investigar a liderança russa e colocá-la em julgamento".

O governo ucraniano está preocupado com o facto de a Rússia não poder ser processada pela sua agressão perante o Tribunal Penal Internacional (TPI), disse a ministra alemã, uma vez que só pode lidar com casos em que o queixoso e o réu são membros do tribunal, ou quando o caso é remetido pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.



A Rússia não é membro do TPI e, como uma das cinco potências mundiais que vetam membros permanentes do Conselho de Segurança, provavelmente bloquearia qualquer hipótese de o caso ser reencaminhado para o TPI.



Segundo a Reuters, a Ucrânia, a União Europeia e os Países Baixos apoiaram publicamente a ideia da criação de um tribunal especial. A Rússia, que apelida as suas ações na Ucrânia de uma "operação militar especial", negou as acusações de crimes de guerra, incluindo ataques deliberados a civis ucranianos.