Homem de 33 anos detido após assalto a posto de combustível no Porto

Suspeito preparava-se para furtar vários maços de tabaco, dinheiro e um telemóvel.

A PSP deteve um homem de 33 anos assaltou o posto de abastecimento de combustíveis da avenida Marechal Gomes da Costa, Porto, e foi intercetado quando se escondia atrás de uma secretária, no interior do estabelecimento, esta madrugada.

O suspeito, desempregado e residente no Porto, arrombou uma janela do escritório das 'bombas' para se introduzir no interior do espaço e, quando foi apanhado pelos agentes da esquadra da Foz da PSP preparava-se para furtar vários maços de tabaco, pouco mais de 100 euros em moedas e um telemóvel. Acabou detido.

Os bens foram entregues ao responsável do estabelecimento, que formalizou a denúncia no departamento policial. O detido será hoje presente ao Ministério Público.