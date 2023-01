Cristina Ferreira alvo de críticas após discurso sobre sapatos de luxo

Objetivo da comunicadora seria inspirar quem a ouvia.

A apresentadora Cristina Ferreira foi alvo de críticas depois de um vídeo captado durante a conferência 'Cristina Talks' se ter tornado viral nas redes sociais. Num discurso perante dez mil pessoas, realizado este sábado, Cristina lembrou os primeiros sapatos Louboutin que comprou com o seu ordenado. "Estes sapatos custaram uma fortuna, para muitos de vocês é o que vocês ganham num mês, custaram 490 euros", disse.



O objetivo da comunicadora seria inspirar quem a ouvia, no entanto as críticas não tardaram a surgir. Houve até quem decidisse brincar com a situação.





Fui ao armário e encontrei os sapatos que comprei com o meu primeiro salário. #conquista #gratidão pic.twitter.com/0ZuCbOwT9X — Worten Portugal (@WortenPT) January 16, 2023

A marca de tecnologia Worten Portugal reagiu ao vídeo de Cristina Ferreira no Twitter. "Fui ao armário e encontrei os sapatos que comprei com o meu primeiro salário", pode ler-se na partilha, que 'troca' os Louboutin pelas famosas Crocs.

Também o Cinema de São Jorge fez uma publicação.

“Estes sapatos custaram uma fortuna. Para muitos de vocês, é o que vocês ganham num mês.” pic.twitter.com/cRCgHyI8zL — Cinema São Jorge (@CinemaSaoJorge) January 15, 2023

Cristina Ferreira está neste momento em segundo lugar nas tendências do Twitter em Portugal.