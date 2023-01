Incêndio deflagra em prédio no Martim Moniz, em Lisboa

Regimento Bombeiros Sapadores de Lisboa já controlaram as chamas que consumiram a cobertura de um prédio.

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num prédio no Martim Moniz, em Lisboa.O Regimento Bombeiros Sapadores de Lisboa já controlaram as chamas que consumiram a cobertura de um prédio, na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de São José.Cerca de 24 pessoas foram evacuadas, mas não houve registo de feridos.O alerta foi dado por volta das 20h59.Encontram-se no local cerca de 60 operacionais dos Bombeiros, PSP e INEM, apoiados por 20 viaturas.O Tenente Coronel de Engenharia do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes, revelou que foram ouvidas algumas explosões e que provavelmente "deviam ser garrafas de gás que se encontravam no edíficio".