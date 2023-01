Incêndio deflagra em prédio no Martim Moniz, em Lisboa

Regimento Bombeiros Sapadores de Lisboa já controlaram as chamas que consumiram a cobertura de um prédio.

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num prédio no Martim Moniz, em Lisboa.

O Regimento Bombeiros Sapadores de Lisboa já controlaram as chamas que consumiram a cobertura de um prédio, na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de São José.



Cerca de 24 pessoas foram evacuadas, mas não houve registo de feridos.

O alerta foi dado por volta das 20h59.



Encontram-se no local cerca de 60 operacionais dos Bombeiros, PSP e INEM, apoiados por 20 viaturas.



O Tenente Coronel de Engenharia do Regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes, revelou que foram ouvidas algumas explosões e que provavelmente "deviam ser garrafas de gás que se encontravam no edíficio".