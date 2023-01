PJ investiga pista de crime no desaparecimento de Filipe Silva

Família pede às autoridades para não desistirem de procurar o ex-emigrante desaparecido desde 30 de dezembro em Torres Novas.

Filipe Silva tem 48 anos. Desapareceu a 30 de dezembro, ainda com 47 - fez anos a 13 de janeiro -, e a Polícia Judiciária de Leiria abre agora a porta à hipótese de crime.Inspetores dos homicídios da Polícia Judiciária de Leiria encontram-se na pequena localidade de Alcorochel, em Torres Novas, à procura de pistas que expliquem o desaparecimento. Todas as hipóteses estão em aberto, mas a possibilidade de desaparecimento voluntário começa a ser afastada.Saiba mais no site do Correio da Manhã