Maioria dos portugueses quer demissão da direção da TAP

74,5% dos inquiridos pensam que a ex-secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, deveria devolver a indemnização de 500 mil euros que recebeu da TAP quando era administradora da companhia e foi afastada por incompatibilidades com a presidente do Conselho de Administração, Christine Ourmières-Widener. Apenas 13,5% pensam o contrário e 12% não sabem ou não respondem à questão da sondagem da Intercampus para oe 'Negócios'.