"Rui Pinto não ganhou um tostão": Defesa pede pena de prisão suspensa para ‘hacker’

"Ninguém pode dizer que Rui Pinto ganhou um tostão, um cêntimo, com a sua atividade [de 'whistleblower']", defendeu esta segunda-feira, em tribunal, o advogado do 'hacker'. Nas alegações finais do julgamento do caso 'Football Leaks', Francisco Teixeira da Mota lembrou que foram os próprios inspetores da Polícia Judiciária que confirmaram em julgamento que Rui Pinto "vivia de uma forma modesta e simples" em Budapeste, na Hungria. Os seus rendimentos eram "baixos" e provinham do "negócio de compra e venda de velharias".