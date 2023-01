Polícia municipal espancado junto a discoteca há três meses continua em coma

Há três meses (completados sábado), que o agente da Polícia Municipal de Loures, João Gaspar, se mantém em coma. O elemento policial, de 29 anos, espancado brutalmente por Rafael Antunes (em prisão preventiva) junto à discoteca Lust in Rio, em Lisboa, está internado no Hospital de São José, onde regista melhoras muito ligeiras. Há cerca de duas semanas que saiu do coma induzido e recuperou alguns sinais cerebrais.Saiba mais no site do Correio da Manhã