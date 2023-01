Greve dos professores com adesão acima de 90% encerra 150 escolas em Lisboa

Mais de 150 escolas encerraram esta segunda-feira em Lisboa no primeiro dia da greve por distritos convocada pela Fenprof e por mais sete sindicatos e que teve uma adesão superior a 90%.Os números foram avançados por Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof. “É uma greve extraordinária”, afirmou o dirigente no Rossio, onde se concentraram centenas de professores, recusando as críticas do ministro da Educação de que a paralisação ocorre enquanto decorrem negociações.

