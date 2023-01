Morreu a atriz Lollobrigida, “a mulher mais bonita do Mundo”

Dizia que “todos nascemos para morrer e que a grande diferença está na intensidade com que escolhemos viver”. Confessava ainda que, quando partisse, gostava de deixar uma “lembrança” da sua vida. E deixou. Gina Lollobrigida, a eterna musa do cinema italiano, um dos maiores sex symbols do cinema, outrora considerada “a mulher mais bonita do Mundo”, viveu intensamente e deixou muito para recordar.Saiba mais no site do Correio da Manhã