ONG retomam parcialmente atividades no Afeganistão com mulheres

Ministério da Economia afegão anunciou a 24 de dezembro que as ONG estavam proibidas de trabalhar com mulheres afegãs.

Pelo menos três organizações não-governamentais (ONG) retomaram parcialmente a atividade com mulheres no Afeganistão, depois de receberem garantias do regime talibã de que estas podem continuar a trabalhar no setor de saúde.

Em 24 de dezembro, o Ministério da Economia afegão anunciou que as ONG estavam proibidas de trabalhar com mulheres afegãs, devido a "denúncias sérias" sobre o vestuário não cobrir totalmente o corpo e rosto.

Várias organizações anunciaram então que iriam suspender as operações no Afeganistão como forma de protesto contra a proibição.