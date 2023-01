Estoril vence e impede a subida do Casa Pia ao quarto lugar

Num jogo que contou com a presença na bancada do novo selecionador nacional, Roberto Martínez, o Estoril venceu esta segunda-feira o Casa Pia (2-0), quebrando um ciclo de 10 jogos sem triunfos. Já a equipa de Pina Manique perdeu a possibilidade de ultrapassar o Sporting e subir ao 4.º lugar.O equilíbrio que a partida apresentou inicialmente foi quebrado pouco depois da meia hora. Fernando Varela desviou a bola com o braço na área do Casa Pia e da marca de penálti Francisco Geraldes colocou o Estoril em vantagem.

Após o intervalo, os casapianos surgiram pressionantes, mas aos 55’ a tarefa ficou mais complicada com a expulsão de Clayton, devido a uma entrada violenta sobre Francisco Geraldes. Aproveitou o Estoril para consumar o triunfo com um belo golo de Tiago Gouveia aos 77’, assistido pelo homem do jogo, Francisco Geraldes.