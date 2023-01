Transferência de Porro para o Tottenham presa por forma de pagamento exigida pelo Sporting

Formação inglesa pretendia fazer o pagamento da rescisão em prestações, tal como são feitas todas as transferências atuais.

A transferência de Pedro Porro para o Tottenham está presa pelo pronto pagamento da cláusula de rescisão (45 milhões de euros) que o Sporting exige, apurou o Correio da Manhã.









A formação inglesa segue o lateral-direito do Sporting há muito tempo e até já admitiu pagar o valor da cláusula de rescisão. No entanto, pretendia fazê-lo em prestações, tal como são feitas todas as transferências atuais. É que o valor é elevado.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado, o Tottenham e o Sporting vão iniciar uma nova ronda de negociações com vista à transferência do jogador. Mas, sabe o CM, Frederico Varandas só aceita os 45 milhões de euros de uma vez.





Esta situação pode fazer com que os ingleses optem por recorrer eles próprios ao crédito, uma situação que elevaria os custos da transferência. No fundo, o mesmo que aconteceu quando o Benfica vendeu João Félix ao Atl. Madrid. A cláusula de rescisão era de 120 milhões de euros mas foram pagos 126 milhões.





Além disso, os leões não pretendem facilitar em nada o negócio. É que foi feita uma promessa ao técnico Rúben Amorim de que os principais jogadores do plantel principal só sairiam em janeiro pela cláusula. O incumprimento desta promessa conduziria a uma rutura entre o treinador e a dupla que gere o futebol leonino: o presidente Frederico Varandas e o diretor-desportivo Hugo Viana.