Encontrado com vida idoso desaparecido desde domingo em Gondomar

Homem foi encontrado com hipotermia numa zona de floresta junto à água.

O idoso que estava desaparecido desde a tarde de domingo, em Gondomar, foi encontrado com vida esta terça-feira numa floresta na serra junto a uma zona de água, perto de casa.O idoso, de 73 anos, encontrava-se com hipotermia, tendo sido transportado para o hospital.Devido ao difícil acesso em que o idoso se encontrava, a operação de salvamento iniciada às 9h e levada a cabo pela equipa de sete operacionais da Sar-Team demorou quase duas horas. Nas operações estiveram envolvidos também a GNR.A ambulância de suporte imediato de vida de Gondomar esteve no local.