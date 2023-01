Novo curso privado de Medicina vai ter 80% das vagas reservadas para alunos estrangeiros

Universidade Fernando Pessoa vai poder abrir 40 vagas, no Porto e Gondomar, no primeiro ano.

A Universidade Fernando Pessoa foi autorizada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior a abrir um novo curso privado de Medicina, que vai funcionar entre o Porto e Gondomar. A autorização só é válida por um ano, mas poderá ser renovada durante três.

No primeiro ano, a Universidade só irá poder aceitar um máximo de 40 alunos, podendo aumentar até 60 por ano. No entanto, segundo o Jornal de Notícias, 80% destas vagas destinam-se exclusivamente a estudantes estrangeiros. A Ordem dos Médicos já se mostrou descontente com esta decisão e afirma que não estão "reunidas as condições para um ensino médico de qualidade", dizem ao JN.

O jornal Público avança que a renovação da acreditação vai depender de um relatório em que demonstre que o novo curso privado "acordou mecanismos para a distribuição dos estudantes no ensino clínico junto das instituições do sistema nacional de saúde" e apresente um "plano de investigação e desenvolvimento na área da Medicina".

Segundo a Comissão de Avaliação Externa (CAE), este novo curso "coincide numa mesma área geográfica onde o curso de Medicina é lecionado por três escolas públicas [Faculdade de Medicina e ICBAS, da Universidade do Porto; e Escola de Medicina, da Universidade do Minho] e onde há também uma candidatura nova para outra escola privada [CESPU]".

Nesse sentido, a Ordem dos Médicos diz que não existe "qualquer tipo de razoabilidade em acrescentar mais uma escola médica na mesmíssima área geográfica [o Norte do País], o que apenas resultaria num decréscimo acentuado da qualidade formativa".