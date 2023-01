No Alasca há cães que andam de autocarro como os humanos

Casal filma com regularidade as suas viagens de autocarro com os cães e os vídeos têm-se tornado virais na Internet.

Um negócio de passeios e treino de cães no Alasca tornou-se viral no TikTok depois de mostrar a forma como os animais entram diariamente na carrinha que os leva até às instalações da empresa.



Os cães esperam pela carrinha, tal como os humanos costumam fazer, e entram quando a porta se abre. Depois de entrarem cumprimentam os restantes passageiros caninos e dirigem-se ao seu lugar, onde lhes é colocado o cinto de segurança e prosseguem viagem. O vídeo conta com mais de 50 milhões de visualizações.

Mo e Lee cresceram em Michigan, nos EUA, mas mudaram-se para o Alasca em 2014. O casal filma com regularidade as suas viagens de autocarro com os cães e os vídeos têm-se tornado virais na Internet.



A conta de Instagram já conta com cerca de 338 mil seguidores, enquanto no TikTok ultrapassam um milhão.

"Inicialmente comecei a publicar nas redes sociais para os meus clientes", disse Mo ao o Washington Post.