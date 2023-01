Queda de neve deixa Bragança e Trás-os-Montes cobertos de branco

Há dez distritos no Interior, Norte e Centro em alerta amarelo, onde o IPMA prevê que neve nas próximas horas.

Depois de terem caído os primeiros flocos de neve do ano no Gerês, esta terça-feira nevou na Serra da Nogueira, em Bragança, e na Serra do Marão, em Trás-os-Montes.A chegada de uma massa de ar polar está a provocar uma descida significativa das temperaturas em Portugal.Há dez distritos no Interior, Norte e Centro em alerta amarelo, onde o IPMA prevê que neve nas próximas horas.