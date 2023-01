Justiça espanhola confirma que ser polícia e ator de filmes pornográficos são profissões incompatíveis

Tribunal Superior de Madrid volta a suspender durante seis meses agente que promoveu os seus serviços nas redes sociais.

O Tribunal Superior de Madrid, Espanha, voltou a suspender um agente da polícia por prestar serviços como ator pornográfico. A Jutiça espanhola alega que as duas profissões são incompatíveis. Segundo o El País, o agente já tinha sido suspenso durante seis meses, decisão que foi agora confirmada pelo Tribunal Superior.

O agente promovia os seus serviços online para "fazer vídeos e shows ao vivo" e acabou por ser reconhecido numa das publicações. Os comandantes tomaram conhecimento da situação e abriram um processo de inquérito em novembro de 2018, que culminou com um processo disciplinar em 2020.



O homem referiu sempre que ser ator pornográfico não era uma profissão, mas antes um hobby.

A juíza entendeu que o facto de o homem ser reconhecível nestas publicações "mina o prestígio" da polícia espanhola, "instituição encarregada de combater os crimes de tráfico e exploração sexual cujos autores veiculam publicações nas redes sociais para divulgação de conteúdos pornográficos".



O processo judicial revela que o agente se apresenta nas redes sociais como "pornstar" e que no Facebook vende as suas "habilidades profissionais", enquanto no Twitter se oferece para "contratações profissionais". Também tinha perfis com o mesmo conteúdo no Instagram e na rede Twipu.